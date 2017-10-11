Gabriel'den Tolu için adil yargılanma talebi

"Terör örgütü propagandası yapmak” ve "terör örgütüne üye olmakla” suçlamalarıyla Mayıs ayının başında tutuklanan ve bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan muhabir ve çevirmen Meşale Tolu hakkında açılan dava Almanya'da tepkiyle karşılanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Meşale Tolu hakkında açılan davanın adil olmasını ve süratle sonuçlandırılmasını istedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Adil ve hukuk devleti ilkelerine uygun bir dava olmasını talep ediyoruz” dedi. Gabriel, "Öncelikle de dava süratle sonuçlandırılmalı ve Meşale Tolu en kısa zamanda serbest bırakılarak, Almanya'ya dönebilmeli” şeklinde konuştu.

Tolu'nun küçük çocuğuyla birlikte cezaevinde bulunduğunu ifade eden Gabriel, Alman federal hükümetinin bu zor dönemde Meşale Tolu’ya destek olabilmek için her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

"Alman rehineler özgür kalmadan Türkiye ile ilişkiler normalleşemez”

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye'nin izlediği siyasetten vazgeçmesini talep etti. Özdemir, Schwäbische Zeitung’a yaptığı açıklamada, "Türkiye’de Alman rehineler özgürlüğüne kavuşmadan Türkiye ile ilişkilerin normalleşemeyeceğini” belirtti.

“Erdoğan’ın sadece paranın sert dilinden anladığını” savunan Özdemir, “Meşale Tolu ve diğerlerine yardım edebilmek için görünen o ki, bu dili konuşmamız gerekiyor” dedi.

"Türkiye ile AB üyelik müzakerelerine son verilmeli”

Hür Demokrat Partili (FPD) Alexander Graf Lambsdorff, Tolu’nun ve çocuğunun aylardır cezaevinde bulunmasını kabul edilemez bir durum ve Türkiye'de özgürlük ve demokrasinin geldiği en düşük nokta olarak değerlendirdi. Tolu’ya yönelik suçlamaların, davanın siyasi olduğu kuşkusu yarattığını belirten Lambsdorff, bu davanın Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki üyelik müzakerelerini derhal sona erdirmek için zamanın geldiğini gösterdiğini ifade etti. Lambsdorff, "Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin hızla çöküşü karşısında Almanya ve Avrupa’nın açık bir mesaj vermesi gerektiğini” dile getirdi.

Sol Parti: Erdoğan'a baskı artırılsın

Duruşmayı izlemek üzere İstanbul'a giden Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de Türkiye'yi eleştirdi. İddianameye bakıldığında Tolu’nun derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Hänsel, bu siyasi bir dava olduğu içini Tolu’ya ne olacağının bilinmediğini dile getirdi. Hänsel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rehinesi olarak burada tutulmaya devam edilebilir” şeklinde konuştu.

Hänsel, Türkiye'de cezaevinde bulunan Almanların serbest bırakılması için, federal hükümetinden Erdoğan'a yönelik baskıyı artırmasını talep etti. Hänsel, Türkiye ile Almanya arasında hâlâ askeri ve istihbarat alanlarında işbirliği yapıldığına, Türkiye'ye malî yardımda bulunulduğuna ve Avrupa Birliği’nin Türkiye ile Gümrük Birliği müzakereleri yaptığına dikkat çekti.

Tolu iddiaları reddetti

Mayıs ayının başında tutuklanan muhabir ve çevirmen Meşale Tolu hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davada, Tolu ile birlikte 15'i tutuklu toplam 18 sanık yargılanıyor.

Sol eğilimli Etkin Haber Ajansı (ETHA) için çalışan Tolu, Yasadışı Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyelerinin cenaze ve anmalarına katıldığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmakla" suçlanıyor. Tolu'nun 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Alman vatandaşı olan Tolu, bugün mahkemede hakkındaki iddiaları reddetti. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirten Tolu, yasa dışı örgütlerle bağlantısının olmadığını ifade etti. Hakkında ifade veren gizli tanığın bile ismini bilmediğine dikkati çeken Tolu, iddiaları kabul etmediğini vurguladı.

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Reuters/epd/dpa/JD/BÖ