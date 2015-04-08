Gabriel Yunanistan'a sert çıktı



278 milyar 700 milyon euro… Yunan Maliye Bakan Yardımcısı Mardas, Yunan Meclisi'nde yaptığı açıklamada, bu rakama tazminat konusunu inceleyen bir meclis soruşturma komisyonunun değerlendirmeleri neticesinde varıldığını kaydetti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birlikleri 1944 yılında Distomo bölgesi başta olmak üzere pek çok yerde katliamlar yapmıştı. Konuyla ilgili Yunanistan'da 2013'te hazırlanan gizli araştırmanın sonuçları, Mart ayı başında Yunan basınına sızmış, raporda tazminat talebinin 269 ile 332 milyar euro arasında olduğu kaydedilmişti. Meclis soruşturma komisyonu ve Yunanistan Yüksek Mahkemesi, şu anda Almanya'dan bu paranın nasıl tahsil edilebileceğini araştırıyor.

Şimdi telaffuz edilen rakam ise Berlin’de tepkiyle karşılandı. Federal Ekonomi Bakanı Sosyal Demokrat politikacı Sigmar Gabriel, Yunanistan’a savaş tazminatı verilmesine karşı çıkmaya devam ediyor. Gabriel, “Samimi olarak söylemem gerekirse, ben bunu aptalca buluyorum. Farklı bir siyaset izlemeleri için kendilerine yeni hareket alanı açılması, Yunanların çıkarına. Fakat bu söz konusu hareket alanının İkinci Dünya Savaşı ve tazminat ödenmesi ile hiçbir bağlantısı yok. Eğer ikisi de siyasi açıdan hassas ve birbiriyle alakasız iki farklı konuyu aynı bağlamda biraraya getirirlerse, talepte bulunduklarının kendilerine “Bu böyle olmaz” demesi çok kolay olacak" dedi.

Sol Parti olumlu karşılıyor

Yunanistan’ın talepleri Almanya’da muhalefetteki Sol Parti’de ise olumlu yankı buldu. Parti genel başkanı Bernd Riexinger, Federal Hükümet'e Atina'daki meclis soruşturma komisyonu ile işbirliğine gidilmesi çağrısı yaptı. Sol Parti lideri, “Federal Hükümet’in sözde toplu tarih unutkanlığı çok utanç verici” şeklinde konuştu.

İflasın eşiğinde olan Yunanistan’da hükümet savaş tazminatı talebinde kararlı görünüyor. Başbakan Aleksis Tsipras, mart ayında Atina'da mecliste yaptığı açıklamada şu ana kadar göreve gelen Alman hükümetlerinin bir takım ‘'hukuki oyunlarla'' bu tazminatı ödemekten kaçındığını söylemişti. DW’ye konuşan Berlin'den anayasa hukuku profesörü Ulrich Battis, bu tür taleplerin ilk kez dile getirilmediğini hatırlatıyor: “Yunanlar ulusal ve uluslararası mahkemelerde bu tazminat için şimdiye kadar birçok kez dava açtı. Ancak bu davalardan bir sonuç alamadılar. Sadece şimdiki değil, önceki birçok hükümet bu talepleri dile getirdi. Ancak bu Yunanistan'ın hiçbir şansı olmadığı anlamına da gelmiyor.”