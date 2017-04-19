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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Türkiye'deki gerginlik buraya taşınmasın

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel referandum sonrası Türkiye’deki gerginliklerin Alman toplumuna taşınmasını istemediklerini söyledi. Bakan bir kez daha idam cezasının da Almanya’nın kırmızı çizgisi olduğunu hatırlattı.

19 Nisan 2017 14:09

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ortadoğu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki referandum sonucunu da değerlendirdi. Gabriel, "kıl payı Evet sonucunun çıktığı referandum” sonrası Almanya'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenliye atıfta bulunarak, Türkiye'deki gerginliklerin Alman toplumuna taşınmasını istemediklerini kaydetti.

SPD'li bakan Gabriel, Türk hükümetinin şimdi artık hükümeti eleştirenleri ve siyasi karşıtları ile de diyalog başlatmasını beklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'de toplum derin bir biçimde bölünmüştür, bu bölünmüşlüğü daha ileri bir noktaya götürmekten kimsenin bir çıkarı olamaz” ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gergin durumda olduğuna da işaret etti ve işbirliği yönünde Ankara'yı yeniden diyaloğa çağırdı. Gabriel, "Bu zor referandum kampanyasından ve meydana gelen yoğun tartışmaların ardından Türkiye ile artık yeni diyalog kanallarının açılmasını ümit ediyoruz” dedi.

'İdam cezası kırmızı çizgimizdir'

Sigmar Gabriel açıklamasında aynı zamanda AB'nin sınırları olduğunu da vurgulayarak, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin federal hükümet açısından "bir kırmızı çizgi” olduğunu hatırlattı.

Bakan, bu sınırın aşılması durumunda federal hükümetin Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana görüş belirtmek zorunda kalacağını da söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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