Gabriel: Türkiye'deki gerginlik buraya taşınmasın

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ortadoğu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki referandum sonucunu da değerlendirdi. Gabriel, "kıl payı Evet sonucunun çıktığı referandum” sonrası Almanya'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenliye atıfta bulunarak, Türkiye'deki gerginliklerin Alman toplumuna taşınmasını istemediklerini kaydetti.

SPD'li bakan Gabriel, Türk hükümetinin şimdi artık hükümeti eleştirenleri ve siyasi karşıtları ile de diyalog başlatmasını beklediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'de toplum derin bir biçimde bölünmüştür, bu bölünmüşlüğü daha ileri bir noktaya götürmekten kimsenin bir çıkarı olamaz” ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gergin durumda olduğuna da işaret etti ve işbirliği yönünde Ankara'yı yeniden diyaloğa çağırdı. Gabriel, "Bu zor referandum kampanyasından ve meydana gelen yoğun tartışmaların ardından Türkiye ile artık yeni diyalog kanallarının açılmasını ümit ediyoruz” dedi.

'İdam cezası kırmızı çizgimizdir'

Sigmar Gabriel açıklamasında aynı zamanda AB'nin sınırları olduğunu da vurgulayarak, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin federal hükümet açısından "bir kırmızı çizgi” olduğunu hatırlattı.

Bakan, bu sınırın aşılması durumunda federal hükümetin Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana görüş belirtmek zorunda kalacağını da söyledi.

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dpa/ÇA,GA