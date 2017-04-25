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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Türkiye'deki aydınlara seyahat kolaylığı getirilmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki bilim insanları, gazeteci ve sanatçılar gibi bazı meslek gruplarına Almanya'ya seyahat kolaylığı getirilmesini önerdi.

25 Nisan 2017 13:35

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki bazı meslek gruplarında çalışanlar ve yakınlarına Almanya'ya seyahat kolaylığı sağlanmasından yana olduğunu bildirdi. Bakan, Kieler Nachrichten gazetesine verdiği demeçte "Türk toplumunun bizim için önemli kesimlerine özellikle de şimdi kolaylaştırılmış seyahat imkanlarının yürürlüğe sokulmasından yanayım. Aydınlar, bilim insanları, öğrenci, sanatçı, yazar, gazeteciler ya da aynı zamanda hem Türkiye hem de Almanya'da aktif işadamları için" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel, bu şekilde 'Türkiye’de liberal düşünce ve demokratik kültürü temsil edenlerin elinin güçlendirileceğini' kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı "Şimdiye dek sadece Sayın Erdoğan'a tepki verdik. Ancak bu şekilde eylem kabiliyetimizi kendimiz belirleriz" diye konuştu.

Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL döneminde aralarında birçok muhalif gazetecinin de olduğu on binlerce kişinin tutuklanmasını sık sık eleştirmişti. İki ülke ilişkilerinde Türk bakanların referandum etkinliklerinin iptalleri ile oluşan gerginliği Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması daha da tırmandırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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