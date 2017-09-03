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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Türkiye-AB müzakereleri saçmalık

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin "büyük ölçüde saçmalık" olduğunu söyledi. Gabriel, Türkiye ve Almanya arasındaki yabancılaşmadan Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

03 Eylül 2017 22:15

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından AB üyesi diğer ülkeleri Ankara üzerinde baskıyı artırmak için harekete geçirmek istediği mesajını verdi. Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerini "büyük ölçüde saçmalık" olarak niteleyen Gabriel, ancak Türkiye'yle müzakerelerin sona erdirilmesi taleplerine de katılmadığını belirtti.

Gabriel, pazar günü Goslar kentinde yaptığı açıklamada Almanya'nın Türkiye'yle ilgili seyahat uyarılarını sertleştirdiğini ve mali yardımları azalttığını hatırlattı. Gabriel, "Diğer Avrupalı ülkelerin de aynısını yapmaları için onlarla konuşacağız" dedi.

"Sorumlu Erdoğan"

Başbakan Yardımcısı Gabriel, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan yabancılaşmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Erdoğan'la ilgili olarak Gabriel, "Türk vatandaşlarına Alman ve Avrupalıların kendilerini Türkiye'den uzaklaştırdığı izlenimini vermeye çalışıyor, ancak hakikatte Türkiye kendini Avrupa'dan korkunç bir hızda uzaklaştırıyor" dedi.

Bakan Gabriel, "Erdoğan iç politikadaki çatışmalarının üstünü örtmek için dışarıda bir düşman arıyor. Nitekim bu düşman da biziz: Avrupa, özellikle de Almanlar" şeklinde konuştu.

Müzakereleri durdurma talepleri

Türkiye'de siyasi nedenlerle iki Alman'ın daha gözaltına alınmasının ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CSU) ve Sol Parti, Türkiye'yle müzakerelerin sona erdirilmesi talebini dillendirmişti.

CSU lideri Horst Seehofer, cumartesi günü yaptığı açıklamada "diplomasinin başarısızlığa uğradığını" belirtmiş ve "AB ve Alman hükümetinin Türkiye'ye açık bir sinyal vermek zorunda olduğunu" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise gözaltıların ardından Berlin'in Türkiye politikasını sertleştirebileceğinin sinyallerini veren Başbakan Angela Merkel'i eleştirerek "Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman, Almanya ilk önce ayağa kalkıyor? Sana ne oluyor?" demişti. Çavuşoğlu ayrıca "Recep Tayyip Erdoğan'ı kabullenemiyorlar, açık sözlülüğünü hazmedemiyorlar. Sen benle dost olacaksan bana karşı samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Benim sana ne kötülüğüm olabilir?" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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