Gabriel Torje: Daum bize takım otobüsü ittirdi

Romanya Milli Takımı futbolcusu Gabriel Torje, Romanya Futbol Federasyonu’nun yollarını ayırdığı teknik direktör Christoph Daum’un kendilerine ‘Takım otobüsünü ittirdiğini’ söyledi.

Romanya basınına açıklamada bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Daum, fikrini söyleyen futbolcu istemiyordu. Onun için her şeye ‘Evet' diyen futbolcu makbuldü. Soyunma odasında kimse konuşamıyordu. Daum, ekip halinde hareket edildiği takdirde imkansızı başarabileceğimizi göstermek için bize takım otobüsünü ittirdi” diye konuştu.

Süper Lig’de Karabükspor forması giyen Gabriel Torje, bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 1 gol attı.