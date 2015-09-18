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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: 'Sığınmacı tartışması Avrupa için tehlikeli'

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel sığınmacılar ile ilgili yapılan tartışmaların, AB'nin birlikteliği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

18 Eylül 2015 13:12


Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı, Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Bild gazetesine verdiği demeçte, sığınmacı krizinde Almanya'nın zor duruma düştüğünü söyledi. Avrupa'nın bir değerler topluluğu olduğunun altını çizen Gabriel, 'Bu da dayanışma ve insanlık gibi değerlerlere dayanmaktadır' dedi. Gabriel, 'Bizim değerlerimizi paylaşmayanlar, uzun vadede paramıza da güvenmesinler. Eğer sığınmacı krizinde durum böyle devam ederse, Avrupa büyük bir tehlikeye düşüyor demektir. Bu tehlike, mali kriz ve Yunanistan krizinden de daha büyük olacaktır' dedi.

Avrupa'nın sığınmacıların adil bir biçimde dağıtılmasına ihtiyaç duyduğunun altını çizen Gabriel, Almanya'nın bu konuda çok şey yapabileceğini ancak bütün sığınmacıları alamayacağını belirtti. Gabriel, 'İşte bu nedenle Avrupa artık yardım etmek zorunda. Ayrıca ülkelerinde savaş ve baskı olmayan ülkelerden gelen sığınmacılar Almanya'yı terketmek zorundalar' dedi.

Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach ise Almanya'nın sınır kontrollerini hızlıca sona erdirmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bosbach dpa'ya verdiği demeçte, 'Sınır kontrollerini Güney Avrupa'da sığınmacı kabul noktaları ile Almanya'da sığınmacıların yerleşebileceği merkezler kurulmadan bitirmemeliyiz' dedi.

Bavyera Ekonomi Bakanı Ilse Aigner ise sığınmacı krizini Almanya'nın ihtiyacı olan kalifiye eleman sorunu açısından değerlendirdi. Aigner sığınmacıların, Almanya'nın kalifiye eleman açığını azaltacağı yönündeki tezlere şüpheyle baktığını vurguladı. Gelenlerin üçte birinin ilkokul diplomasının ya da herhangi bir eğitiminin olmadığını söyleyen Aigner, 'Sığınmacıların kalifiye eleman açığı ile mücadeleye sınırlı katkısı olacağı görülüyor' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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