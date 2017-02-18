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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Küresel sorunların çözümü işbirliğine bağlı

Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Konferansı sona erdi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, küresel sorulara çözümün izole olarak değil, ancak işbirliği ile mümkün olacağını vurguladı.

18 Şubat 2017 00:40

Konferansın kapanış konuşmasını yapan ev sahibi Almanya’nın Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupalılardan savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının yüzde ikisi oranında artırmasını isteyen ABD Savunma Bakanı James Mattis’e yanıt verdi. Gabriel, „Güvenlik ve barış politikaları savunma bütçesinin ne kadar olacağına indirgenemez. Barış politikaları ve kalkınma perspektifleri bir madalyonun iki yüzü gibidir, birbirinden ayrılamaz” diye konuştu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson G20 buluşmasını yeni meslektaşları ile tanışma fırsatı olarak değerlendirdi. Tillerson Cuma günü ilk kez Çinli mevkidaşı Wang Yi ile temaslarda bulundu. Almanya Dışileri Bakanı Sigmar Gabriel ise Tillerson ile ticaret ve güvenlik politikaları konusunda iki saatlik baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler.

"ABD Suriye'de barış sürecine destek olmayı sürdürecek"

Bonn’da Arap ve Batılı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da dahil olduğu bir toplantıda, BM'nin çatısı altında Cenevre'de bir çözüme ulaşılması konusunda taraflar görüş birliği sağladı. Suriye’deki barış sürecinde ABD’nin desteğinin devam edeceği mesajı aldığına işaret eden Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Tillerson'ın Suriye'de çözüm konusunda "çok angaje bir biçimde görüşmelere dahil olduğunu” vurguladı.

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinden beklentiler frenlendi

Ancak Almanya ve Fransa Cenevre’de başlayacak olan Suriye görüşmelerinden beklentileri frenlediler. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel bu görüşmeler konusunda “önemli ölçüde gerçekçi olunması gerektiğini” söyledi ve Kazakistan’da devam eden Suriye görüşmelerine ilişkin olarak da “paralel görüşmeler” yapılmaması gerektiği görüşünü savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Cenevre’deki görüşme turuna atıfta bulunarak, burada baş gösterecek zorlukların ve tehlikelerin hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Fransız Bakan Rusya ve İran’a da uyarıda bulunarak Esad rejiminin bir gün tüm Suriye topraklarının tamamını kontrol altına alacağını sanmamalarını söyledi.

Bonn'daki G20 buluşması sırasında yapılan Suriye görüşmelerine Rusya katılmadı. Bu görüşmelere sadece Suriye anlaşmazlığının çözümünü Esad’ın iktidardan çekilmesine bağlı gören ülkelerin temsilcileri katıldılar.

G20 Zirvesi 7 Temmuz'da Hamburg'da

G20 buluşması -daha önce de ilan edildiği üzere- ortak bir açıklama yapılmadan sona erdi. Bu buluşmanın 7 Temmuz’da Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’nin hazırlığı niteliğinde olduğuna vurgu yapıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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