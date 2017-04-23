Gabriel İsrail ve Filistinli liderlerle buluşacak

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, üç gün sürmesi planlanan Ortadoğu ziyaretine bugün Ürdün’den başlıyor. Pazartesi günü İsrail’e geçecek olan Gabriel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Gabriel'in, İsrail-Filistin sorununa çözüm sürecinde Almanya'nın arabulucu rolü üstlenmesi yönünde adımlar atması bekleniyor.

Seyahatine başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sigmar Gabriel, temasları süresince her iki tarafın da "müzakereye hazır olduğu yönünde inandırıcı sinyallerle" karşılaşmayı beklediğini söyledi. Gabriel ayrıca, "İsrail ile aramızdaki sarsılmaz dayanışma ve İsrail'in güvenliğinin savunulması dış politikamızın temel taşlarıdır. Daha da önemlisi bunlar kendimize dair algımızın çekirdeğini oluşturuyor" dedi.

"Alman politikası ilişkileri geriyor"

İsrail'in Almanya Büyükelçisi Yakov Hadas-Handelsman, dpa'ya verdiği mülakatta Gabriel'in Ortadoğu ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alman hükümetinin son dönemde İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim politikasını alışılmışın dışında bir sertlikle eleştirmeye başlamasının "iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmaktan başka bir işe yaramadığını" belirtti.

Hadas-Handelsman, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Mart ayında Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Almanya'nın Filistin-İsrail anlaşmazlığında bir "arabulucu rolü" oynayabileceği yönündeki beyanıyla ilgili ise, böyle bir rolün söz konusu olmadığını söyledi.

"Arabulucuya ihtiyacımız yok"

Hadas-Handelsman, “Herhangi bir arabulucuya ihtiyacımız yok, biz birbirimizi gayet iyi tanıyoruz” dedi. Büyükelçi, "Eğer uluslararası toplum sürece katkıda bulunmak istiyorsa, Filistinlilerin müzakere masasına koşulsuz biçimde dönmesini sağlamalı" şeklinde konuştu.

Hadas-Handelsman, "Alman-İsrail ilişkilerinin odak noktasının İsrail-Filistin anlaşmazlığı değil, Holokost'un (Yahudi Soykırımı) gözden geçirilmesi ve ekonomi, ticaret ve bilimsel araştırma alanlarındaki işbirliği olduğunun" altını çizdi.

İsrail'in Holokost anma gününde gerçekleşecek olan ziyaret, Gabriel'in İsrail'e düzenleyeceği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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DPA/BÜ/EC