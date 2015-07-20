Gabriel İran'ı sorumluluk almaya çağırdı

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel İran yönetiminden, insan hakları ve
İsrail devletinin var olma hakkı gibi konuların Almanya ile daha sık istişare
edilmesini istedi. Gabriel pazartesi günü Tahran'da düzenlenen ekonomik
işbirliği toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in güvenliğinin Almanya
açısından son derece önemli olduğunu ve karşılıklı saygı çerçevesinde
görüşülmesi gereken çeşitli konuların bulunduğunu belirtti.
İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak varılan anlaşmanın İran'a bölgesinde
ve bütün dünyada daha önemli rol ve daha fazla sorumluluk yüklediğini
vurgulayan Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel İran'ın bölgesinde istikrar
faktörü olarak anlaşmazlıkların barışçı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına
önayak olması gerektiğini söyledi.
Sigmar Gabriel İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh
ile birlikte katıldığı
toplantıdaki konuşmasında Alman – İran karma
ekonomik komisyonunun
yeniden hayata geçirileceğini duyurdu. İki bakan, ikili ilişkilerin hızla
geliştirilmesini amaçlayan karma komisyonun bakanlar düzeyindeki ilk
toplantısını önümüzdeki yılın başlarında yapacağını açıkladı. Alman – İran
karma ekonomik komisyonu son toplantısını 2001 yılında yapmıştı. Her iki
ülke de nükleer programla ilgili anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bir
zamanlar son derece sıkı ve kapsamlı bir şekilde yürütülen ekonomik ilişkileri
daha da geliştirme umudunda olduklarını duyurdu.