Gabriel İran'ı sorumluluk almaya çağırdı

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel İran yönetiminden, insan hakları ve

İsrail devletinin var olma hakkı gibi konuların Almanya ile daha sık istişare

edilmesini istedi. Gabriel pazartesi günü Tahran'da düzenlenen ekonomik

işbirliği toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in güvenliğinin Almanya

açısından son derece önemli olduğunu ve karşılıklı saygı çerçevesinde

görüşülmesi gereken çeşitli konuların bulunduğunu belirtti.

İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak varılan anlaşmanın İran'a bölgesinde

ve bütün dünyada daha önemli rol ve daha fazla sorumluluk yüklediğini

vurgulayan Almanya Ekonomi Bakanı Gabriel İran'ın bölgesinde istikrar

faktörü olarak anlaşmazlıkların barışçı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına

önayak olması gerektiğini söyledi.

Sigmar Gabriel İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh

ile birlikte katıldığı

toplantıdaki konuşmasında Alman – İran karma

ekonomik komisyonunun

yeniden hayata geçirileceğini duyurdu. İki bakan, ikili ilişkilerin hızla

geliştirilmesini amaçlayan karma komisyonun bakanlar düzeyindeki ilk

toplantısını önümüzdeki yılın başlarında yapacağını açıkladı. Alman – İran

karma ekonomik komisyonu son toplantısını 2001 yılında yapmıştı. Her iki

ülke de nükleer programla ilgili anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bir

zamanlar son derece sıkı ve kapsamlı bir şekilde yürütülen ekonomik ilişkileri

daha da geliştirme umudunda olduklarını duyurdu.