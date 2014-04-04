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Kültür-Sanat

Gabriel Garcia Marquez hastaneye kaldırıldı

87 yaşındaki yazarın neden hastaneye kaldırıldığını ailesinin ricası üzerine açıklamadı

04 Nisan 2014 03:57

Nobel ödüllü Kolombiyalı romancı Gabriel Garcia Marquez'in Meksika'nın başkenti Meksiko'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen federal sağlık yetkilileri, 87 yaşındaki yazarın neden hastaneye kaldırıldığını ailesinin ricası üzerine açıklamadı.

Dünya edebiyatının büyük romancıları arasında yer alan Marquez, Nobel Edebiyat Ödülü'ne 1982 yılında değer görülmüştü. Edebiyatta "büyülü gerçekçilik" akımının önemli temsilcilerinden Marquez'in, 1967'de yayımlanan "Yüzyıllık Yalnızlık" adlı kült romanı 25'ten fazla dile çevrilmişti.

 

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