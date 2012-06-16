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Kültür-Sanat

Gabriel Garcia Marquez bir daha yazamayacak!

Gabriel Garcia Marquez'in sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıktı

16 Haziran 2012 12:18

Edebiyat dünyasına kazandırdığı Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk ve Yüzyıllık Yalnızlık eserleriyle dünya çapında üne kavuşan Gabriel Garcia Marquez’in sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Kolombiya basınına konuşan 85 yaşındaki yazarın yakın arkadaşı Plinio Mendoza, “Uzun zamandır Gabriel ile görüşmedim ama oğlu Rodrigo, bana ünlü yazarın insanları tanıyamadığını söyledi” dedi.

Mendoza, Marquez’in insanlarla konuştuktan sonra onları hatırladığını belirtirken, “Gabriel’in hafızası zaten çok iyi değildi. Bazen nerede kaldığımı ve ne zaman geldiğimi sorardı, ama bazen de 30 yıl önceden bahsederdi” dedi.

Arjantinli La Nacion gazetesi de, Marquez’in anne ve ağabeyinin de alzheimer hastalığına yakalandığını yazdı.

Gabriel Garcia Marquez 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü almıştı.

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Gabriel Garcia Marquez

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