-GABRİC HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Hırvatistan'da geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanan Trabzonsporlu futbolcu Drago Gabric'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ankaragücü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un futbolcusu Drago Gabric'in sağlık durumun stabil hale geldiğini söyledi. Futbolcunun ailesiyle bugün bir görüşme yaptıklarını belirten Yurtgüven, ''Gabric'in hayati tehlikeyi atlattığını öğrendik. Durumu şu an stabil hale geldi. 2-3 gün daha uyutulacak. Gabric'in hayati tehlikeyi atlatması Ankaragücü camiası olarak bizleri sevindirdi'' diye konuştu. Ayrıca Yurtgüven, Gabric ile ilgili yapılacakları Trabzonspor ile koordineli olarak takip ettiklerini kaydetti.