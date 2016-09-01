Gabon'da güvenlik güçleri muhalifleri bastı

Gabon'da hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin parlamentoyu ateşe vermesinin ardından güvenlik güçleri seçimi kaybeden devlet başkanı adayı Jean Ping'in parti binasını bastı.

Hükümet sözcüsü, başkent Libreville'deki baskının amacının 'suçluların kökünü kazımak' olduğunu söyledi.

Ping de binaya düzenlenen baskında iki kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Ping'in destekçileri, Cumartesi günü düzenlenen seçimlerde rakip aday Ali Bongo'nun az bir farkla devlet başkanlığı koltuğuna gelmesini protesto ediyor.

Muhalifler, hükümeti 'oyları çalmakla' suçluyor.

Hükümet yetkilileri güvenlik güçlerinin düzenlediği baskında parlamentoyu ateşe veren 'silahlı suçluların hedef alındığını' söyledi.

Seçimi az farkla kaybeden eski Gabon Dışişleri Bakanı ve Afrika Birliği Komisyonu eski başkanı Ping, parti merkezlerine düzenlenen baskını kınadı.

Ping, "Saat 01.00 civarında saldırdılar. Cumhuriyet muhafızlarıydı. Helikopterlerle bombaladılar sonra karadan saldırdılar" dedi.

Halkın korunması için uluslararası destek çağrısında bulunan Ping baskın sırasında binada değildi.

Cumartesi günü düzenlenen seçimlerin sonuçları Çarşamba öğleden sonra açıklandı.

Bongo, sandıktan birinci çıkarak ikinci yedi yıllık dönemde de devlet başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazandı. Ancak en yakın rakibiyle arasında çok az oy farkı vardı.

Bongo oyların %49,8'ini, Ping %48,2'sini aldı. Aradaki oy sayısı farkı 5594 oldu.

Ping seçime hile karıştığını savundu ve herkesin 'kendisinin kazandığını bildiğini' ifade etti.

Sonuçların açıklanmasıyla muhalifler sokaklara döküldü, parlamento binasını ateşe verdi ve polisle çatıştı.