T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Gabon'da güvenlik güçleri muhalifleri bastı

Gabon'da güvenlik güçleri, seçimlerin sonuçlarını protestoe den muhalif parti binasını bastı. Muhalifler parlamentoyu ateşe vermişti.

01 Eylül 2016 13:23

Gabon'da hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin parlamentoyu ateşe vermesinin ardından güvenlik güçleri seçimi kaybeden devlet başkanı adayı Jean Ping'in parti binasını bastı.

Hükümet sözcüsü, başkent Libreville'deki baskının amacının 'suçluların kökünü kazımak' olduğunu söyledi.

Ping de binaya düzenlenen baskında iki kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Ping'in destekçileri, Cumartesi günü düzenlenen seçimlerde rakip aday Ali Bongo'nun az bir farkla devlet başkanlığı koltuğuna gelmesini protesto ediyor.

Muhalifler, hükümeti 'oyları çalmakla' suçluyor.

Hükümet yetkilileri güvenlik güçlerinin düzenlediği baskında parlamentoyu ateşe veren 'silahlı suçluların hedef alındığını' söyledi.

Seçimi az farkla kaybeden eski Gabon Dışişleri Bakanı ve Afrika Birliği Komisyonu eski başkanı Ping, parti merkezlerine düzenlenen baskını kınadı.

Ping, "Saat 01.00 civarında saldırdılar. Cumhuriyet muhafızlarıydı. Helikopterlerle bombaladılar sonra karadan saldırdılar" dedi.

Halkın korunması için uluslararası destek çağrısında bulunan Ping baskın sırasında binada değildi.

Cumartesi günü düzenlenen seçimlerin sonuçları Çarşamba öğleden sonra açıklandı.

Bongo, sandıktan birinci çıkarak ikinci yedi yıllık dönemde de devlet başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazandı. Ancak en yakın rakibiyle arasında çok az oy farkı vardı.

Bongo oyların %49,8'ini, Ping %48,2'sini aldı. Aradaki oy sayısı farkı 5594 oldu.

Ping seçime hile karıştığını savundu ve herkesin 'kendisinin kazandığını bildiğini' ifade etti.

Sonuçların açıklanmasıyla muhalifler sokaklara döküldü, parlamento binasını ateşe verdi ve polisle çatıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GabonMuhaliflerJean PingLibrevilleCumartesiAli BongoGabon Dışişleri BakanıAfrika Birliği KomisyonuPingCumhuriyetHelikopterlerleAncakAradaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24