'Gabo', ABD ve Küba arasında ara buluculuk yaptı'

ABD'li iki gazetecinin yazdığı “Back Channel to Cuba” adlı kitapta, "Geçen yılın Nisan ayında vefat eden, Kolombiyalı ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez'in Küba ve ABD arasındaki buzları eritmek için "arabuluculuk görevi yaptığı" iddia edildi.

William Leo Grande ve Peter Kornhbluh'un kaleme aldığı kitap, ABD Dışişleri arşivlerinin taranması ve çeşitli röportajlara dayandırıldı.

Kitaba göre, Fidel Castro'nun yakın dostu olduğu bilinen ve hayatı boyunca sosyalizm ideolojisine bağlı kalan Garcia Marquez, 1994-98 yılları arasında, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Castro arasında kuryelik yapmış. Garcia Marquez'in tamamen gizli tutulan bu görevine, eski ABD başkanı Jimmy Carter'ın iki ülke ilişkilerini yumuşatmak için başlattığı “açılım denemesi” başarısızlığa uğrayınca başladığı öne sürüldü.

Barselona krizinde devreye girdi

Kitabın yazarlarından Kornhbluh, Clarin gazetesine, Garcia Marquez'in gizli görevinin ayrıntılarını anlattı. Kolombiyalı yazarın 1994 Ağustos'unda Meksika Başkanı Carlos Salinas de Gortari'nin özel uçağıyla ABD'ye giderek gizli arabuluculuk görevine başladığını anlatan Kornbluh, görüşmenin Clinton'la Gabo'nun ortak bir arkadaşının evinde gerçekleştiğini söyledi.

1994 yılında 72 Kübalı sığınmacının boğularak ölmesinden sonra ABD'nin Küba deniz kuvvetlerinin alabora olan tekneleri gördüğü halde yardım etmemekle suçlamasına Castro sınırları açarak karşılık vermiş, bir anda sayıları kırk bine ulaşan Kübalı Miami sokaklarını arşınlamaya başlamıştı. Castro'nun meydan okumasına Clinton, Kübalı mültecileri teker teker gözaltına alıp, tam 32 bin 362 Kübalıyı Guantanamo üssüne göndererek karşılık vermişti. Kornhbluh, Gabriel Garcia Marquez'in, “Balseros krizi” adı verilen bu dönemde devreye girdiğini anlatıyor. İddialara göre, Kolombiyalı yazarla ilk görüşmesinden sonra Clinton, ikili ilişkileri düzeltme ve Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması için yasa teklifi sunma sözünün karşılığında Castro, sınır güvenliğini artırarak, yeni mülteci akınının önüne geçme sözü veriyor.