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Gabar'da mayın patlaması; 3 asker şehit, 5 yaralı

Yaralı askerler tedavi edilmek üzere çevre hastanelere sevk edildi

Fotoğraf: Arşiv

04 Nisan 2017 13:13

Şırnak Gabar Dağı'nda askerlerin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lıların tuzakladığı mayın patladı. Şırnak Valiliği patlamada 3 askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını duyurdu. Operasyonda 5 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yaralı askerler çevre tedavi edilmek üzere çevre hastanelere sevk edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

İlimiz Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar dağında devam eden operasyonlarda toplam beş(5) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup; Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu beş(5) askerimiz yaralanmış, üç(3) askerimiz şehit olmuştur.
 
Operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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