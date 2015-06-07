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Dünya
Deutsche Welle

G7’ye gözlerden uzak protesto

Garmisch-Partenkirchen'deki G7 zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Protestocuların yürüyüş güzergahı ise zirvenin yapılacağı Elmau Şatosu'ndan kilometrelerce uzaktan geçiyor.

07 Haziran 2015 15:33


Bavyera İdare Mahkemesi zirvenin yapılacağı Elmau Şatosu yakınlarında protesto gösterisi düzenlemesine daha önce izin verilen küçük grubun gösterisini de dün gece iptal etti. Akşam saatlerinde 50 kişilik küçük bir grubun bir protesto gösterisi düzenlemesine izin verilmişti. Böylece tüm protesto gösterileri hükümet ve devlet başkanlarının görüş mesafesinin dışına çıkarılmış oldu.

Mahkeme karara gerekçe olarak göstericilerin otelin önünde belirlenen protesto alanına polis araçlarıyla taşınmayı kabul etmemelerini gösterdi. Göstericilerin Elmau Şatosu'na yaya olarak gitme talebini ise mahkeme güvenlik gerekçesiyle reddetti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya devlet ve hükümet başkanlarından oluşan G7 grubunun Garmisch-Partenkirchen'deki zirvesi için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. İki gün sürecek zirve boyunca yaklaşık 19 bin polis Elmau Şatosu çevresinde görev yapacak. Bunlardan 17 bini Almanya'da, 2 bini de Avusturya'nın Tirol bölgesinde konuşlandırıldı.

Garmisch-Partenkirchen’de cumartesi günü düzenlenen G7 protestosuna ise binlerce kişi katıldı. Gösteriler genel olarak barışçıl bir atmosferde devam ederken, akşamüstü polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği arbede sırasında birçok gösterici ve polis yaralandı, en az bir kişi de gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Garmisch-PartenkirchenElmauMahkemesiABDAlmanya FransaKanada JaponyaAlmanyaAvusturya TirolWelle Türkçe AFP/DW

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