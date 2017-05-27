G7'de uzlaşmaya Trump engeli

Dünyanın sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Grubu liderler zirvesi İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Taormina kasabasında toplandı. Ancak ABD ile diğer üyeler arasında serbest ticaret, iklim değişikliği ve mülteci krizi konularında uzlaşma sağlanamadı.

ABD'nin yanı sıra Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının üzerinde uzlaşma sağladığı tek konu terörizmle mücadele oldu.

Liderler, terörizmle mücadele için gösterilen çabayı iki katına çıkartacaklarına dair güvence verdi. G7 zirvesinde hazırlanan ortak deklarasyonda, telekomüniskasyon hizmeti veren şirketler ile sosyal medya kanallarının yöneticilerinin "terör içerikli mesajlara karşı girişimlerini belirgin olarak arttırması gerektiği" vurgulandı. Liderler, şirketlerin radikal içerekleri otomatik olarak tanıyan teknik ve araçlar konusunda bilgi alışverişinde bulunmasını istedi.

G7 liderleri ayrıca, çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerden Avrupa'ya geri dönen radikal eğilimli kişilere karşı ortak bir tutum izleme konusunda da görüş birliğine vardı. İngiltere Başbakanı Theresa May, bu çerçevede G7 ülkelerinin bu bölgelerdeki ortaklarıyla daha sıkı işbirliğine ihtiyacı olduğunu, istihbarat bilgilerinin paylaşımının da buna dahil olduğunu ifade etti.

Paris İklim Anlaşması'nın geleceği belirsiz

G7 liderler zirvesinin gündemindeki diğer konularda ise ABD Başkanı Donald Trump uzlaşmaya yanaşmayan bir tavır sergiledi. Trump'ın tavrı nedeniyle daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan konularda ilerleme sağlanamadı.

Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını açıklamıştı. Ancak Trump, başkanlığa seçildikten sonra bu yönde bir adım atmadı. G7 zirvesinde de ABD'nin izleceği tutum açıklık kazanmadı.

Almanya'nın yanı sıra diğer G7 ülkeleri, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan vazgeçmemesi çağrısında bulunduğu belirtildi. Ev sahibi İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ABD hükümetinin konuyla ilgili istişareleri sürdürdüğünü, Paris İklim Anlaşması'nın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi. Paris İklim Anlaşması, sera gazı salınımının azaltılmasını ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulmasını için gereken planın uygulanmasını öngörüyor.

Serbest ticaret

ABD Başkanı Trump, G7 zirvesinde de 'önce Amerika' tutumunu sürdürdü. Bu nedenle yarın sona erecek zirvenin sonuç bildirisinde serbest ticareti savunan ve korumacılığa karşı çıkan ifadelerin yer alıp almayacağı merak ediliyor. Yeni ABD hükümeti daha önce sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerin oluşturduğu G20 grubunda benzer bir ifadeyi engellemişti.

Trump'ın zirve öncesinde Almanya'nın ABD'ye yaptığı ihracatın daha fazla olmasını da eleştirerek, "kötü, çok kötü" olarak nitelendirmesi de rahatsızlık yarattı. Ancak Başbakan Merkel, bu eleştiriyi reddederek, Almanların ABD'ye ihracatının ABD'nin Almanya'ya ihracatından daha fazla olduğu doğru, ancak diğer yandan da Almanya'nın ABD'de doğrudan yatırımları olduğunu hatırlattı. İki liderin, zirve sırasında ikili görüşme için bir araya gelerek, ticaret konusundaki anlaşmazlığın giderilmesi için bir çalışma grubu kurulmasını kararlaştığı belirtildi.

Mülteci meselesi gündeme gelmedi

Ev sahibi İtalya'nın önem verdiği mülteci krizinin aşılması için hazırlanan kapsamlı plan, ABD Başkanı Trump'ın itirazı nedeniyle gündeme gelmedi. Alman Haber Ajansı dpa'ya göre, ABD'nin baskıları sonucu İtalya ve diğer G7 üyeleri söz konusu planı geri çekmek zorunda kaldı. dpa'nın haberine göre sonuç bildirisine sadece sınırların güvenliği ve konunun güvenlik boyutuyla ilgili iki paragrafın alınmasına karar verildi.

Tusk: En zor zirve

İtalya'nın Taormina kasabasında yapılan G7 zirvesi yarın sona erecek. G7 liderlerinin yarın Afrika ülkelerinin liderleriyle biraraya gelmesi bekleniyor.

Zirveye G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) temsilcileri de katıldı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "yıllardır yapılan en zor G7 zirvesi" olduğunu söyledi. Trump'ın ilk kez katıldığı zirve diğer gözlemciler tarafından da G7 tarihindeki "en kötü nokta" olarak nitelendirdi.

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DW/AFP/dpa, JD/ÖA