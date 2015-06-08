G7 Zirvesi'nde iklim uzlaşması



Zirve katılımcılarının karbondioksit salınımlarının yol açtığı iklim değişimi ve küresel ısınma konusunda üzerinde vardığı görüş birliğinin sürpriz bir gelişme olduğu vurgulandı. Bavyera eyaletine bağlı Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Şatosu'nda zirvenin bitiş konuşmasını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu uzlaşma ile Paris’te Aralık ayında yapılacak Dünya İklim Zirvesi’nin başarıyla sonuçlanması açısından asgarî ön şartların hazırlandığına dikkat çekti. Merkel şunları söyledi: “Dünya çapında sera etkisi yapan gazlar konusunda yoğun bir azaltmaya gitmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. O nedenle içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde dünya ekonomisini karbonlaşmadan arındırma hedefimiz konusunda uzlaştık. Ve küresel iklim hedeflerine ulaşma doğrultusunda sera etkisi yapan emisyonların önemli ölçüde azaltılmasına da ihtiyacımız var. Dünya İklim Konseyi’nin zararlı gaz emisyonlarını 2050 yılına kadar yüzde 40 ilâ 70 oranında azaltılması yönündeki tavsiyelerine uyuyoruz ve bu tavsiyelerin üst sınırlarında seyir etmek zorunda olduğumuzu da burada beyan ediyoruz.”

Başbakan Merkel’ın verdiği bilgiye göre, sanayi ülkelerinden oluşan 7’ler Grubu (G7), sera etkesi yapan karbondioksit salınımlarını yüzyılın sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyor. G7'nin tüm üyeleri, iklim konusunda yapacakları katkılar konusunda Paris’teki Dünya İklim Zirvesi’nde yükümlülük üstlenecekler. Zirve'de ayrıca kalkınmakta olan ülkelerdeki iklim koruması için bir fon kurulması kararı alındı. Bu fona kamu ve özel kaynaklardan 2020’den itibaren yılda 100 milyar dolar akıtılması öngörülüyor.

Çevre örgütleri, zirvenin son gününde açıklanan bu net ve açık hedefleri onayladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) zirve kararlarına, “yeni iklim tartışmaları için destek rüzgarı” diye tepki verirken, Alman Kalkınma ve Çevre Örgütü Germanwatch’dan Christoph Bals, zirveden çıkan iklim mesajlarına ilişkin şunları söyledi: “Tüm bu kararlara baktığımızda, 7’ler Grubu’nun fosil enerji kaynaklarından vazgeçme hedefini küresel acendaya aldığı anlaşılıyor. Bu durum Paris’deki Dünya İklim Konferansı’nı önemli ölçüde belirleyecektir. Şimdilik sadece bir niyet açıklaması, ama bunların inanırlığı farklı düzeylerde testten geçecek. Sayın Merkel önümüzdeki günlerde Almanya’da kömür enerjisinden vazgeçme konusu gündeme geldiğinde bu testten geçecek. Başkaları da söylenenlerin en geç Dünya İklim Konferansı’nda bağlayıcı bir karara dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusunda testten geçmiş olacaklar. Herhalükarda Almanya'daki G7 Zirvesi iyi bir başlangıçtı.”

Rusya'ya yaptırımlar artacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin Ukrayna anlaşmazlığında -gerekirse- Rusya’ya daha yoğun yaptırım uygulama kararı aldıklarını da açıkladı. Merkel, Rusya’ya uygulanan AB yaptırımlarının, Minsk barış anlaşmasının uygulamaya ne ölçüde geçirildiğine bağlı kalması yönünde zirvede görüş birliği sağlandığını da duyurdu. Almanya Başbakanı, G7 ülkelerinin bölgedeki siyasi sürecin devam ettirilmesi için ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını da vurguladı.

Zirvede ayrıca terör örgütü IŞİD'in tüm bir bölgeyi tehdit eden eylemleri ve Yunanistan'ın kredi borçlarını geri ödemesi gibi konular da yer aldı. Zirvenin son gününde Yunanistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi için zamanın gittikçe daraldığına da dikkat çekildi.