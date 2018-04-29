G7 zirvesi: Terörle mücadele için yeni eylem planında anlaşıldı

İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina'da başlayan G7 zirvesinde dünya liderleri, terörle mücadele için yeni bir eylem planınında anlaşarak ortak bir deklarasyona imza attı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, liderlerin "terörle mücadeleyi güçlendirme konusundaki bağlılık ve kararlılıklarını birlik içinde sürdürecekleri" konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Liderler, internet şirketlerinin köktenci içerikleri belirlemek ve kaldırmak konusunda daha çok şey yapması gerektiği yönünde bir belge imzaladı.

Çocukların da aralarında olduğu 22 kişinin öldüğü Manchester Arena saldırısı sonrası G7 liderleri, dayanışma vurgusu yaptı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin buluşmasına AB temsilcileri de katılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 Zirvesi'nde ilk kez boy gösteriyor.

İtalya Başbakanı Gentiloni, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ise fikir birliğine varamadığını belirtti.

Trump ABD'nin Paris'te imzalanan iklim değişikliği anlaşmasından çıkması gerektiğini söylüyor. ABD Başkanı'nın G7 toplantılarında bu duruşunu koruduğu öğrenildi.

Gentiloni, "Paris iklim anlaşması tartışması halen havada asılı duruyor. Ancak içeride tekrar değerlendirdikten sonra ABD'nin de anlaşmaya bağlı kalmak isteyeceğine eminiz" dedi.

Başkan Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yönünde çabaları sürdürecekleri sözü verdiler. Bu adımlar arasında bir "Brexit sonrası ticaret anlaşması" da var.

Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) yönündeki kararını desteklediğini söyledi.

Öte yandan, Trump'ın Rusya'ya Ukrayna krizi sonrası konulan yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı kesinlik kazanmadı.

Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn ise, Cuma günkü zirvede yaptığı açıklamada "Rusya'ya yaptırımları azaltmıyoruz. Bir şey yapmayı düşüneceksek, o da Rusya'ya karşı sertleşmek olur" dedi.

G7 Zirvesi'nin ikinci ve son günü olan Cumartesi, liderlerin göç ve hareketlilik, gıda güvenliği ve cinsiyet eşitliği konularını tartışmaları bekleniyor.

Zirvenin gerçekleştiği Taormina'da binlerce protestocunun da bir yürüyüşe katılacağı söyleniyor.