G7 toplantısına Rusya ve Esad damgası

Yediler Grubu (G7) ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına Suriye ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu. İtalya'nın Lucca kentinde düzenlenen toplantıya katılan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Moskova yönetiminin Esad'a verdiği destek nedeniyle bazı Rus vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımların ele alındığını kaydetti.

Johnson, bugün başlayan iki günlük G7 dışişleri bakanları toplantısında 'Suriyeli bazı ordu yetkilileri ile bazı Rus askeri yetkililere ek yaptırım imkanlarının masaya yatırılacağını' belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Esad ile ittifakının Rusya'nın adını lekelediğini savunarak, "Ruslar 'toksik' Esad yönetimiyle mi yoksa Suriye'de siyasi çözüm hedefi doğrultusunda G7 ülkeleriyle mi hareket edeceklerine karar vermek zorundadır" diye konuştu.

Almanya: Esad orta vadede gitmeli

Alman hükümeti, Suriye'de barış için yürütülen süreçte Beşar Esad'ın görevde kalamayacağı mesajı verdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Suriye'de barış ve istikrar getirecek bir çözümün Esad ile birlikte tahayyül edilemeyeceğini belirterek, Esad'ın orta vadede devlet başkanlığı görevinden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman hükümetinin gözünde Esad'ın Suriye'deki iç savaşın baş sorumlusu olduğunu belirten Seibert, tek başına askeri çözüme karşı olduklarını da bir kez daha vurguladı.

Seibert Suriye'de Rusya'sız ya da Rusya'ya rağmen bir siyasi çözüme ulaşılamayacağına da dikkat çekerek, bu nedenle Esad'ın Rusya'nın yakın müttefiki olarak ilk etapta önemli rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu - Tillerson görüşmesi

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. AP haber ajansının Türk Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberde iki bakanın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ve IŞİD'e karşı mücadele konularını ele aldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson haftasonunda yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı mücadelenin öncelik taşımayı sürdürdüğünü belirterek sonunda Esad'ın konumuyla ilgili kararı Suriye halkının vereceğini söylemişti.

Kremlin: Putin Tillerson ile görüşmeyecek

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çarşamba günü Moskova'ya gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul etmeyeceği bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ile Tillerson arasında bir görüşmenin planlanmadığını belirterek, Tillerson'ın diplomatik protokol uyarınca sadece Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği mesajını verdi.

Suriye'de geçen hafta zehirli gaz nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Batılı ülkeler Esad yönetimini sivillere kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamış, Rusya ve Suriye ise suçlamaları reddederek, hava saldırısında muhaliflere ait kimyasal silahların bulunduğu bir deponun vurulduğunu iddia etmişti. ABD'nin bu olayın ardından Akdeniz'deki uçak gemisinden Tomahawk füzeleriyle düzenlediği saldırıda Suriye ordusuna ait bir hava üssü vurulmuş, Rusya ve Suriye ABD'yi saldırganlıkla suçlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP,dpa/BK,EC