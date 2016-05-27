G7 Rusya’yı yaptırımla tehdit etti



Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinden oluşan Yediler Grubu (G7) zirvesinin sonuç bildirgesinde Rusya'ya gerekirse yeni yaptırımların kararlaştırılabileceği vurgulandı. ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7'nin liderlerinin Japonya'nın Ise-Şima kentinde yapılan iki günlük zirve toplantısı sona erdi.

G7 liderleri, Ukrayna'nın doğusundaki anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlamaması durumunda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu. Sonuç bildirgesinde, Rusya'ya yönelik yürürlükteki yaptırımların ise Minsk barış anlaşması maddelerinin tamamen yerine getirilmesi durumunda kaldırılacağı vurgulandı.

AB ve ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara askeri destek verdiği gerekçesiyle yaptırımları aşamalı olarak yürürlüğe sokmuştu. Rusya, Kırım'ı ilhakının ardından 2014'te G7 ülkeleri ve Rusya'dan oluşan G8 grubundan atılmıştı. AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresinin uzatılıp uzatılmayacağına haziran ayında karar verecek.

Irak'a mali yardım ve Çin'e baskı

G7 zirvesinde, uluslararası terörizmle mücadelenin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde siyasi ve mali darboğazda bulunan Irak'a 3 milyar 200 milyon euroluk mali yardım kararı alındı. Yardımın yeniden imar ve IŞİD ile mücadelede kullanılması öngörülüyor.

G7 liderleri, Çin ile Japonya arasında Çin Denizi'nin güneyi ve doğusundaki adalar nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta Japonya'ya destek vererek sorunun barışçı çözümü çağrısı yaptı. Çin'in daha önce G7 liderlerine yönelik yaptığı ‘kendi işinize bakın‘ çağrısına rağmen sonuç bildirgesinde iki taraf da tek taraflı önlemlerden kaçınmaya ve gerilimi artırmamaya çağrıldı

Dünya ekonomik konjonktürünü canlandırmak üzere önlemler de G7 liderlerinin gündemindeydi. Bütçe ve para politikaları ile yapısal önlemler aracılığıyla küresel talebin artırılması hedefi benimsendi.

Sığınmacı krizinde ek taahhüt yok

Sığınmacı krizini ‘küresel yanıt gerektiren küresel bir görev olarak nitelendiren liderler, krizle mücadele için yeni taahhütlerde ise bulunmadı. Zirvede ayrıca yolsuzluk, terörizm, siber saldırılar ve salgın hastalıklarla mücadele için eylem planları kabul edildi.

G7 liderleri ayrıca İngiltere'nin AB'de kalması yönünde güçlü görüş bildirdi. Sonuç bildirgesinde İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ekonomik büyüme için ‘ciddi tehlike‘ oluşturacağı uyarısında bulunuldu.