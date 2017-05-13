G7 maliye bakanlarından siber saldırılara karşı uyarı

Dünyada 70'den fazla ülkeyi etkileyen siber saldırının ardından, G7 ülkeleri maliye bakanlarının toplantısında en dikkat çekici gündem maddelerinden biri siber saldırılarla mücadele oldu.

İtalya'nın Bari kentindeki iki günlük toplantıya, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında bulunan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın maliye bakanlarının yanı sıra AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (EZB) ve Uluslararası Para Fonu (IWF) temsilcileri katıldı.

Toplantıda hükümetlerin ve iş dünyasının siber saldırılara karşı ortak bir tutum izlemesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Kapanış bildirisinde, "Siber saldırıların ekonomilerimiz açısından artan bir tehdit oluşturduğunu görüyoruz ve buna yönelik gereken tepkinin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadesi kullanıldı.

Bildiride, dünya çapında finans sistemindeki güvenlik boşluklarının daha hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi ve giderilmesi için ortak bir tutum izlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca uzmanlardan oluşan bir gruba, ekim ayına kadar siber saldırılarla mücadele yöntemleri konusunda öneriler hazırlama görevi verildi.

Siber saldırılarla mücadele konusu, cuma gecesi dünyanın birçok ülkesini etkileyen son saldırının öncesinde gündeme alınmıştı. Finans piyasaları, siber saldırılardan olumsuz olarak etkilenebilecek sektörlerin başında geliyor.

Serbest ticaret konusunda uzlaşma sağlanamadı

G7 toplantısında, serbest ticaret konusu da ele alındı. Ancak ABD'nin karşı çıkması nedeniyle konuya ilişkin uzlaşma sağlanamadı. Sonuç bildirisinde sadece "Ekonomilerimize ticaretin katkısının güçlendirilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz” ifadesi yer aldı.

Bağlayıcı niteliği bulunmayan bu ifade, Almanya'nın Baden-Baden kentinde yaklaşık iki ay önce yapılan G20 grubu maliye bakanlarının toplantısında da kullanılmıştı. G7'nin dönem başkanlığını yürüten İtalya, konuyu maliye bakanları toplantısı gündemine almak istememişti. Serbest ticaret konusundaki anlaşmazlığın, yaklaşık iki hafta sonra Sicilya'da G7 ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı toplantıda ve Almanya'nın ev sahipliğinde temmuz ayında Hamburg'da yapılacak G20 zirvesinde ele alınması bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşmalarını sorgulayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve mali konulardaki planları G7'nin diğer üyeleri arasında tedirginlik yaratıyor.

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dpa, JD/BW