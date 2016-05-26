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Dünya
Deutsche Welle

G7 liderlerinden 'ortak ekonomik inisiyatif'

Almanya Başbakanı Merkel, G7 ülkelerinin ortak bir ekonomik inisiyatif geliştirme konusunda uzlaşma sağladığını söyledi.

26 Mayıs 2016 23:09

Önde gelen yedi Batılı sanayi ülkesinden oluşan 7'ler Grubu'nun (G7) Zirvesi, Japonya'nın İse-Şima beldesinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 ülkesi liderlerinin
uluslararası konjönktürü güçlendirmek için izlenecek strateji konusunda uzlaşma sağladığını
açıkladı. Merkel, Japonya, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve İtalya liderleri ile yaptığı
görüşmelerin ardından, G7 ülkelerinin bir 'ortak ekonomi inisiyatifi'ni kabul edeceğini
belirterek, dünya ekonomisinin önünde bir dizi riskin bulunduğunu hatırlattı.

Zirveye katılan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk G7 liderlerine mülteci krizini çözmek için
daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Tusk, "Uluslararası toplum bunun dünya çapında bir kriz
olduğunu kabul etmeli ve dayanışma içinde olmalıdır" dedi. Coğrafi konumundan ötürü en
büyük sorumluluğun Avrupa'nın payına düştüğünü kaydeden Tusk, mültecilerin ülkelere dağıtımı
ve kabulünde Avrupa'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

 Hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı Japonya'daki G7 Zirvesi'nde terörizm ile mücadele
ve internet üzerinden işlenen siber suçlardan korunma önlemlerine dair eylem planı
imzalanacak. Cuma günü sona erecek olan iki günlük zirvede Suriye ve Ukrayna'daki
savaşlarla, Avrupa'daki mülteci krizi, küresel ekonomik durgunluk, serbest ticaret ve iklimin
korunması da ele alınacak.

İse-Şima'daki buluşmaya katılan ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve
Kanada'nın devlet ve hükümet başkanlarının güvenliği 23 bin polis tarafından korunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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