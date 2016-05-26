G7 liderlerinden 'ortak ekonomik inisiyatif'

Önde gelen yedi Batılı sanayi ülkesinden oluşan 7'ler Grubu'nun (G7) Zirvesi, Japonya'nın İse-Şima beldesinde başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 ülkesi liderlerinin

uluslararası konjönktürü güçlendirmek için izlenecek strateji konusunda uzlaşma sağladığını

açıkladı. Merkel, Japonya, ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve İtalya liderleri ile yaptığı

görüşmelerin ardından, G7 ülkelerinin bir 'ortak ekonomi inisiyatifi'ni kabul edeceğini

belirterek, dünya ekonomisinin önünde bir dizi riskin bulunduğunu hatırlattı.

Zirveye katılan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk G7 liderlerine mülteci krizini çözmek için

daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Tusk, "Uluslararası toplum bunun dünya çapında bir kriz

olduğunu kabul etmeli ve dayanışma içinde olmalıdır" dedi. Coğrafi konumundan ötürü en

büyük sorumluluğun Avrupa'nın payına düştüğünü kaydeden Tusk, mültecilerin ülkelere dağıtımı

ve kabulünde Avrupa'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı Japonya'daki G7 Zirvesi'nde terörizm ile mücadele

ve internet üzerinden işlenen siber suçlardan korunma önlemlerine dair eylem planı

imzalanacak. Cuma günü sona erecek olan iki günlük zirvede Suriye ve Ukrayna'daki

savaşlarla, Avrupa'daki mülteci krizi, küresel ekonomik durgunluk, serbest ticaret ve iklimin

korunması da ele alınacak.

İse-Şima'daki buluşmaya katılan ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve

Kanada'nın devlet ve hükümet başkanlarının güvenliği 23 bin polis tarafından korunuyor.