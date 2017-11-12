G3 FORUM kapılarını yedinci kez açıyor

İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Türkiye’nin girişimcilik alanındaki etkinliklerinden Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum; bu yıl 14 Kasım’da yedinci kez gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde, DenizBank ve Turkcell Arıkovanı sponsorluğunda yapılacak olan G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantılarında, bin 500 girişimci ve girişimci adayı iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak. Girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada 170’den fazla ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenecek G3 Forum’un bu yıl ki ana teması “Altın Yumurtlayan Kafalar…” olarak belirlendi.

Açılış konuşmalarını G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır’ın yapacağı G3 Forum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimcilik konulu konuşması ile devam edecek. Yatırımcı panelinde son dönemde start up’lara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mustafa Sandal, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz ile Turkcell Dijital Servisler ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un, Girişimci panelinde ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in sorularını yanıtlayacak.

Hub toplantı formatı Davos’tan sonra ilk kez G3 Forum’da

G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlar ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları, girişimci adaylarının mentorların tecrübelerinden yararlanarak girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı olacak. G3 Forum’da bu yıl ayrıca yuvarlak masa toplantılarından sonra, Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’ndaki interaktif toplantı formatı da ilk kez yapılacak. Hub toplantıları adı verilen bu toplantılarda girişimciler ilgi alanlarıyla ilgili olarak detaylı bilgi alma imkanı bulacak. Başarılı girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlar ile gün boyu devam edecek etkinlik kapsamında girişimcilik ile ilgili tüm başlıklar mercek altına alınacak.