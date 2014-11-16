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Ekonomi
Deutsche Welle

G20'de küresel büyüme hedefi

Avustralya’da düzenlenen G20 zirvesinde liderler küresel ekonomiyi canlandırma hedefinde birleşti.

16 Kasım 2014 16:48


İki günlük zirvenin sonuç bildirgesinde, küresel ekonomiyi gelecek 5 yıl içinde yüzde 2,1 oranında büyütme hedefi benimsendi. Konjonktürü canlandırma hedefine ulaşmak için yatırımların, altyapı faaliyetlerinin daha çok teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisine sahip olan ülkeler, yeni bir küresel mali krizin önüne geçebilmek için vergi kaçırmanın üzerine ortak bir biçimde gidilmesi ve mali sektörün güçlendirilmesi hedefinde uzlaştı.

Zirvede aralarında Deutsche Bank'ın da bulunduğu dünyanın en büyük 30 para kuruluşu daha büyük bir sermaye tamponu bulundurmakla yükümlü kılındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel G20 Zirvesi'ni bankaların düzenlenmesi ve serbest ticaret açısından son derece başarılı olarak değerlendirdi. Merkel sistemle ilgili bankaların artık tüm dünya çapında regüle edileceğini belirtti. Bir çöküş halinde vergi mükelleflerinin mali kuruluşlara ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ifade eden Merkel, 2016 yılına kadar da Hedgefonds gibi gölge bankaların regüle edileceğini belirtti. Başbakan Merkel bunun için G20'nin bir yol haritası kararlaştırdığına dikkat çekti.

Merkel serbest ticaret konusunda da zirvenin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başbakan Merkel, ABD ile Hindistan'ın Bali Süreci'nde uzlaşması üzerine artık ticaret işlemlerinin daha kolay ve engelsiz yürüyeceğini, tek tek bölgeler arasındaki serbest ticaretin bir canlanma yakalayacağını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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