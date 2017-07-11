G20’de gazetecilerin akreditasyonlarının iptali tepki topladı

Hamburg'da yapılan G20 Zirvesi'ne akredite olan toplam 32 basın mensubunun akreditasyonlarının iptal edilmesi Almanya'da tepki topladı.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin salı günü yayınlanan haberinde, Hamburg'daki zirvede görevli olan polis memurlarının elinde akreditasyonu iptal edilen gazetecilerinin isimlerinin yer aldığı "kara bir liste" bulunduğu ve ARD'nin elindeki görüntülerde bu listedeki isimlerin okunabildiği belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Hamburg Eyaleti Yetkilisi Johannes Caspar, bu uygulamayı eleştirerek, bu listelerin "ayrımcı nitelikte” olduğunu belirtti. Caspar, ARD'ye yaptığı açıklamada, sorumluların kişisel verileri korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

ARD'nin haberinde, Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Federal Yetkili Andrea Voßhoff'un zirve sırasında basın mensuplarına yönelik bu uygulama hakkında inceleme başlatacağı belirtildi.

Toplam 32 gazetecinin akreditasyonu iptal edildi

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, güvenliğe ilişkin kaygılar nedeniyle 9 gazetecinin akreditasyonunun iptal edildiğini, diğer 23 gazetecinin adının ise listede yer aldığını, ancak bu gazetecilerin basın merkezine gelmediğini açıklamıştı. Fakat akreditasyonların neden iptal edildiğine dair ayrıntılı bilgi vermemişti. Seibert, G20 Zirvesi'ne dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 4 bin 800 basın mensubunun akredite olduğunu belirtmişti.

Fotoğrafçılar Türkiye'de gözaltına alınmıştı

ARD'nin haberinde akreditasyonu iptal edilen basın mensupları arasında Bremen merkezli Weser-Kurier gazetesi, Spiegel Online ve action press fotoğraf ajansı için çalışan fotoğrafçıların bulunduğu kaydedildi. Haberde, iki fotoğrafçının Suriye sınırındaki Kobani'deki çatışmaları fotoğraflamasının ardından 2014 yılı Ekim ayında Türkiye'de geçici olarak gözaltına alındığına dikkat çekildi.

ARD'nin haberinde, zirveye akredite olan gazeteciler hakkındaki bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılmış olabileceği kuşkusunun doğduğuna işaret edildi. Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Eski Federal Yetkili Peter Schaar, "eğer gazeteciler hakkındaki bilgiler otoriter rejimler ile paylaşıldıysa, bu bir skandaldır” dedi.

Meslek örgütleri de tepkili

Gazetecilerin akreditasyonlarının iptal edilmesine meslek örgütleri de tepki gösterdi. Alman Gazeteciler Birliği'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, basın mensuplarının akreditasyonlarının iptal edilmesine ilişkin olarak mahkemeye başvurulacağı belirtildi.

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