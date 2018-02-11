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Ekonomi

G20 Zirvesi'ne "sanal para birimlerine regülasyon" çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Şubat (DHA) – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier, Fransa Merkez Bankası Guvernörü Francois Villeroy de Galhau ve Deutsche Bundesbank Guvernörü Jens Weidmann, gerçekleşecek olan G20 Zirvesi

11 Şubat 2018 19:56

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Şubat (DHA) – Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier, Fransa Merkez Bankası Guvernörü Francois Villeroy de Galhau ve Deutsche Bundesbank Guvernörü Jens Weidmann, gerçekleşecek olan G20 Zirvesi’nde diğer ülkelerin liderlerine kripto para birimleri regülasyonlarının tartışılması için çağrıda bulundu.
Le Maire, Altmaier, Villeroy de Galhau ve Weidmann’ın yayınladıkları ortak bildiri, bu yıl Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde kripto para birimlerine uygulanacak regülasyonların tartışılması için çağrıda bulunurken, aynı zamanda kripto para birimleri uygulamasıyla ilgili uluslarüstü düzenleyici yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çizdi. Yetkililer bildiride ayrıca Uluslararası Para Fonu’na (IMF), sanal para birimlerinin küresel mali istikrar üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin bir rapor hazırlaması çağrısında bulundu.
Bildiride, “Sanal para birimleri ve teknolojilerinden doğacak fırsatlarından farkındayız. Bununla birlikte sanal para birimleri yatırımcılar için büyük riskler oluşturabilir ve gerekli riskler alınmazsa finansal suçlara karşı savunmasız bir durumda kalabilir. Ve hatta uzun vadede finansal istikrar için sanal para birimleri potansiyel riskler de ortaya çıkarabilir. Sanal para birimleri ve finansal gelişim potansiyelleri, onları kötü amaçlarla kullananların ellerine bırakılmamalıdır” denildi.
Yayınlanan bildiride, prosedürdeki finansal regülasyonların uzatılarak kripto para birimleri için de kullanılması gerektiğini savunulurken, perakende yatırımcılarının ve tüketicilerinin haklarını korumak için son yıllarda büyük çabalar gösterildiği ve uygun sistemlerin bu sektörde de uygulanmaması için hiçbir neden olmadığı duyuruldu. Bildiride ayrıca, “Fransa ve Almanya para aklamayı önleme ve terörle mücadele finansmanı alanında sanal para birimleri konusunda somut düzenleyici tedbirler almaya ve Avrupa Birliği ile aynı doğrultuda çalışmaya başladı. Bununla birlikte, sanal para birimlerinin yasal olmayan eylemlerdeki kullanımını engellemek için uluslararası bir çaba gerekiyor” denildi.

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