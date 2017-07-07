G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı: Merkel liderleri karşıladı

Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan G20 Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi açılış töreninde liderleri karşıladı.

Sputnik’in haberine göre Merkel, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu liderleri kapıda karşıladı.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından 'Küresel Büyüme ve Ticaret' başlıklı birinci çalışma oturumu gerçekleştirilecek. ‘Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji' konulu ikinci çalışma toplantısından sonra akşam saatlerinde liderler ve eşleri, Elbphilharmonie Konser Salonu'nda klasik müzik dinletisine katılacak.

Almanya'nın ‘Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek' sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede, kendi gündemi dışında, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki ihtilaf gibi uluslararası konuların da ele alınması planlanıyor.

Trump ve Putin ilk defa görüşecek

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ilk kişisel temasının' gerçekleştiğini söyledi. İki liderin el sıkıştığı fotoğraflar basına yansıdı.

Putin ve Trump'ın Hamburg'da TSİ 16.45'te bir araya gelip yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana iki liderin yüz yüze ilk görüşmesi olacak. Trump da, Twitter mesajında Putin ve diğer dünya liderleriyle görüşmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Öte yandan Hamburg'daki G20 Zirvesi çok sayıda eyleme sahne oluyor. Barışçıl protestoların yanı sıra polisinin müdahalesiyle sonuçlanan gösteriler de düzenleniyor.

Zirvenin ilk günü itibariyle 111 polis yaralanırken, 44 kişi gözaltına alındı.