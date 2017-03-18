G20 toplantısından sonuç çıkmadı

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisine sahip ülkelerinin maliye bakanlarıyla merkez bankaları başkanlarını biraraya getiren ve cuma günü başlayan iki günlük zirvede serbest ticaret konusunda ortak pozisyon arayışı sonuç vermedi.

ABD, sonuç bildirisinde iklim koruma ve ülke ekonomilerinde koruyucu politikalardan kaçınılacağına dair uzlaşma metnini engelledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya'nın Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble zirve öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmelerden olumlu netice alınacağına inandığını söylemişti. Schäuble "Konu bildiride küresel serbest ticaret için doğru tanımları yapabilmek" diye konuştu.

G20 zirvelerinin resmi sonuç bildirilerinde şimdiye kadar genellikle koruyucu politikalardan kaçınılacağına dair vurgular yer alıyordu. Ancak ABD'nin yeni yönetimi, ülkesini ithal ürünlere getirilecek muhtemel gümrük vergileriyle koruma niyetinde.

ABD Başkanı Donald Trump uluslararası anlaşmalar yerine ikili anlaşmalara önem veriyor. Amerikan şirketlerine vergi kolaylığı sağlamayı ve Doları diğer para birimleri karşısında zayıflatmayı planlıyor. Dünya finans krizinin ardından G20'nin büyük uğraş vererek kararlaştırdığı bankacılığı denetleme ve düzenleme kurallarını gevşetmeyi düşünüyor. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin Baden-Baden'deki toplantıda da bu görüşleri paylaştı.

Maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri arasındaki görüşmeler, 7- 8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak devlet başkanları veya hükümet başkanlarının katılacağı G20 Zirvesi'nin mali konularına hazırlık niteliği taşıyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini, dünya ekonomisinin de yüzde 85'ini temsil eden G-20'nin Baden-Baden'deki iki günlük toplantısına Almanya, ABD, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Çin, İsviçre, Türkiye, Suudi arabistan, Meksika, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Kore ve AB temsilcileri katıldı.

Almanya 1 Aralık 2016'da G20 dönem başkanlığını Çin'den devralmıştı.

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DW/dpa/afp/rtre, MK/EC