G20 protestoların gölgesinde başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi, protestoların gölgesinde başladı. Alman polisi, sokaklara barikat kurup, polis araçlarını ateşe veren göstericilere müdahale edildiğini açıkladı.

Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Altona semtinde devriye araçlarını ateşe veren ve polise molotof kokteyli atan eylemcilere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Polis, zirve güzergahında yer alan birçok kavşağın göstericiler tarafından kapatıldığını da açıkladı. Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçeceği yol üzerinde oturma eylemi başlattı. Eylemcilerin polis tarafından dağıtıldığı belirtiliyor.

Şu ana kadar 111 polisin çıkan arbedeler sonucu yaralandığı açıklandı. 44 eylemcinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

"Cehenneme Hoşgeldin" eylemi

Hamburg'da dünkü gösterilerde de tansiyon yüksekti. "Welcome to Hell" (Cehenneme Hoşgeldin) adlı gösteriye yaklaşık 12 bin protestocu katıldı.

Balık pazarında polise şişe, sopa gibi sert cisimler fırlatan maskeli göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Hamburg polisi yaptığı açıklamada arbededen "Kara Blok" (Schwarze Blok) adlı radikal solcuları sorumlu tuttu. Polis ilk önce bu grubun barışçıl protestoculardan ayırılmaya çalışıldığını ancak bunun mümkün olmaması üzerine göstericilere müdahale etmek zorunda kalındığını duyurdu.

Almanya'nın Hamburg kentinde "Kara Blok" gibi çok sayıda şiddet eğilimli grup bulunuyor. Hamburg polisi, bu gruplar içerisinde şiddete başvurabilecek olan 4 bin kişilik anarşist ve aşırı solcu eylemcinin yer aldığını aktarıyor.

G20'ye protesto

Hamburg, pazar gününden bu yana G20 karşıtı gösterilere sahne oluyor. Zirve sırasında çevreci örgüt ve sendikalar tarafından 30'dan fazla barışçıl gösterinin düzenlenmesi bekleniyor.

Zirvenin başlamasında bir gün önce G20'yi protesto için "zombili gösteri" düzenlendi. Zombi kılığına giren eylemciler Hamburg sokaklarında yürüdü.

Zirve boyunca 2000'den fazla polis güvenliği sağlamak için sokakta olacak. Alman polisi zırhlı araçlar, helikopterler ve gözetleme İHA'ları ile zirveye katılan liderlerin güvenliğini sağlayacak.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin lideri katılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/dpa/ÖA/GA