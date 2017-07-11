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Dünya
Deutsche Welle

G20 polisleri için konser verilecek

G20 Zirvesi sırasında görev yapan polisler için Hamburg'da özel klasik müzik konseri verilecek. Zirve sırasındaki şiddet olayları sırasında yüzlerce polis yaralanmıştı.

11 Temmuz 2017 13:09

G20 Zirvesi sırasında görev yapan polislerin onuruna Hamburg'un yeni konser sarayı Elbfilarmoni'de perşembe günü özel klasik müzik konseri verilecek.

2 bin kişilik büyük salondaki konseri, Almanya'nın hemen tüm kentlerinden Hamburg’a giderek, aşırı gruplara karşı mücadele eden polisler partnerleriyle birlikte ücretsiz izleyebilecekler.

Geceyi renklendirecek olan piyanist Sebastian Knauer Abendblatt gazetesine verdiği demeçte bu konserin kendisi için büyük önem taşıdığını ve polisleri hedef alan şiddet eylemlerinden esef duyduğunu söyledi.

Hamburg'da yayımlanan Abendblatt gazetesi okurlarına G-20 zirvesi sırasında görev yapan 20 bin polise "teşekkür etme çağrısında bulunmuştu. Konseri izlemek isteyen polis memurları ücret ödemeden Hamburg otellerinde geceleyebilecek ve mağazalardan indirimli alışveriş yapabilecekler. Hafta sonundaki şiddet olayları sırasında 476 polis memuru yaralanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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G20 ZirvesiHamburgZirvesiElbfilarmoniAlmanyaHamburg&rsquo;aSebastian Knauer AbendblattAbendblattG-20Deutsche Welle Türkçe DW/

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