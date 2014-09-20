G20 maliye bakanları Avustralya'da toplandı

Toplantıda konjonktürel gelişmeler ve istihdamı artırıcı düzenlemelerin öne çıkması bekleniyor.

G20 Grubu, nisan ayında yaptığı toplantıda, önümüzdeki 5 yıl içinde dünya ekonomisinin yüzde 2 dolayında büyümesini hedef olarak belirlemişti.

Gözlemciler nisan ayından beri gelişen uluslararası kriz odaklarının G20 hedefine ulaşılmasını zora soktuğuna dikkat çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) bu hafta ekonomik büyüme tahminini düşürme kararı aldığını açıklamıştı.

Cairns'teki toplantıda, OECD tarafından vergiden kaçma yollarını kapatmak amacıyla hazırlanan bazı öneriler de gözden geçirilecek.

Bazı çokuluslu şirketler, vergi cennetlerini kullanarak kâr ettikleri ülkelerde çok az vergi ödüyor.