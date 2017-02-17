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Dünya
Deutsche Welle

G20 dışişleri bakanları buluşması protesto edildi

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen G20 dışişleri bakanları buluşması çeşitli sol grupların katıldığı eylemle protesto edildi. Eylemde "mevcut savaş politikalarının insandan mülteci yarattığı" mesajı verildi.

17 Şubat 2017 00:37

Bonn'da düzenlenmekte olan G20 (20'ler Grubu) dışişleri bakanları buluşması çeşitli sol gruplar tarafından protesto edildi. Eyleme 500 civarında kişi katıldı.

Protestolar dünyanın en büyük ekonomisi olan 19 ülke ve Avrupa Birliği'nin dış temsilcilerinin serbest ticaret, iklimin korunması, Suriye ve göç gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldiği Dünya Konferans Merkezi'nin yakınlarında düzenlendi.

Sloganı "G(egen)20!" (G20’ye karşı) olan protestolara destek veren gruplar arasında Bonn Gençlik Hareketi, ATTAC, DiEM25, Almanya İşsizler Forumu ve İntervensiyonist Solcular gibi çeşitli sol görüşlü gruplar yer aldı. Eyleme bunların yanı sıra Sol Parti (Die Linke) ve Almanya'nın en büyük sendikalarından ver.di de destek verdi.

İnsandan mülteci yaratan politika

Eylemin başlangıcında yapılan açıklamada "G20 ülkeleri buluşmada savaş ve militarizasyondan bahsedilmeyeceğini duyurdular. Biz bugün bu yalana inanmadığımızı göstermek için buradayız" dendi ve protestonun "savaş ve izolasyon politikasına karşı düzenlendiği" vurgulandı. Ülkelerin "mevcut savaş politikalarının insanlardan mülteci yarattığının" ifade edildiği eylemde G20 "G7 için bir yarışma etkinliği" olarak betimlendi.

Eylemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'de henüz göreve gelen Donald Trump yönetimine yönelik eleştiriler de kendine yer buldu.

Yapılan bir anonsta "Türkiye'de muhaliflere ve solculara karşı savaşın güçlenerek devam ettiği" ifade edilirken "Erdoğan rejimini finansal olarak desteklediği" belirtilen Avrupa Birliği eleştirildi. Protestolarda Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde yaşanan çatışmalara atfen "Merkel finanse ediyor, Erdoğan bombalıyor" sloganları da atıldı.

"İnsan hakları değil, kâr"

Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasıyla dışişleri bakanlığı koltuğuna oturan iş adamı Rex Tillerson da, G20 buluşmasının ilk resmi seyahati olma özelliğini taşıması nedeniyle eylemin hedef tahtasında yer aldı. Tillerson'ın 10 yıl boyunca CEO'su olarak görev yapmış olduğu petrol devi Exxon'ın uzun süre ABD işgali altında bulunan Irak'taki varlığına değinildi.

Eylemde atılan diğer sloganlar arasında "İnsan hakları fasa fiso, savaşlar kâr için var", "Yaşasın uluslararası dayanışma", "Hiçbir insan illegal değildir, her yerde kalma hakkı olmalıdır" gibi sloganlar da yer aldı.

Almanya'nın 2017 dönem başkanlığını sürdürdüğü G20'nin bu yılki liderler zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Yeni ABD başkanı Donald Trump'ın bizzat katılacağı etkinliğe karşı büyük çaplı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Burak Ünveren

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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