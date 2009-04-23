Alman tıp uzmanları, yaptıkları son araştırmayla birlikte, G-string kullanımıyla doğru orantılı olarak artan tehlikeye dikkat çekti ve kadınları "Mümkün olduğunca G-string giymeyin" diye uyardı.



Yapılan araştırmalar, G-sting'in yaygınlaşmasıyla birlikte, jinekolojik sorunların da artış gösterdiğini, bunların başında bakteriyel enfeksiyonların geldiği belirlendi.



Alman Jinekoloji Birliği üyesi Dr. Thomas Gent "Özellikle dar ve yüksek oranda naylon, poliyester gibi doğal olmayan kumaşlardan yapılmış G-stingler tehlike saçıyor. Kadınlar böyle bir çamaşırı 4 satten fazla süreyle giydikleri zaman, enfeksiyona davetiye çıkarmış oluyorlar. Son zamanlarda bu tür sorunlarla doktora başvuran kadınlarda adeta patlama oldu.



İstatistiklere göre bu artış, G-string kullanımıyla doğru orantılı" dedi. Geçen yıl, İngiliz doktorlar da "G-string'i 4 satten fazla giymeyin, pamuklu kumaştan olmasına dikkat edin ve dar olmamasına dikkat edin" uyarısını yayımlamıştı.

