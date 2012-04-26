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Sağlık

G noktası bulundu mu?

Geçen yıl Londra King’s College bilim insanları G noktasının bir fanteziden ibaret olduğunu açıklamışlardı

26 Nisan 2012 14:52

ABD'li bilim insanları kadınlarda G noktasının var olduğunu ispatladıklarını ancak bunun çok çok küçük olduğunu açıkladılar

Gazeteport'un haberine göre, Bilim insanlarına göre kadının erojen bölgesindeki G noktası 8.1;3.65;1.5 mm boyutunda. İlk kez 60 yıl önce ortaya atılan G noktası üzerinde o gün bugündür varlık yokluk tartışmalar sürüyor. Journal of Sexual Medicine'da yayımlanan araştırma sonucuna göre G noktası vajinanın ön duvarında bulunuyor. Jinekolog Adam Ostrzenski bu sonuca ölü bir kadın üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda vardıklarını söyledi.

Florida'daki St. Petersburg Psikoloji Enstitüsü'nden Dr. Ostrzenski "Bu çalışma anatomik olarak teyit edildi" dedi. Ancak bazı uzamanlar bu araştırmaya da şüpheyle yaklaşıyor. Uzmanlar sadece bir kadın üzerinde yapılan araştırmanın güvenirliliğinin tartışmalı olduğunu belirtiyor. Geçen yıl Londra King’s College bilim insanları G noktasının bir fanteziden ibaret olduğunu belirtmişlerdi.

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