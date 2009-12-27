G. Kore'den, BAE'ye 20 milyar $'lık nükleer santral

T24 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), nükleer santralin inşaası için açtığı ihaleyi Güney Kore Konsorsiyumunun kazandığını bildirdi.



BAE Nükleer Enerji Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Arap yarımadasında bir ilk olacak nükleer santralın kurulması için açılan ihalede, Güney Kore Konsorsiyumunun Fransız ve ABD-Japon ortak tekliflerini geride bıraktığı belirtildi.



Açıklamada, her biri 1.400 megawaat gücündeki 4 reaktörden oluşacak olan santralin maliyetinin 20 milyar dolar olduğu, 60 yıllık bir süreç içerisinde de işletme ortaklığından 20 milyar dolar daha kazanılacağı ifade edildi.



Dünyanın üçüncü büyük petrol ihracatçısı olan BAE, doğalgaz fakiri olması nedeniyle mevcut enerji santrallerini işletmek için doğalgaz ithal etmek zorunda. BAE'nin 2020 yılında enerjiye olan ihtiyacının iki katına çıkması bekleniyor.



BAE, ABD ile bu yılın başlarında, nükleer santralin çalıştırılmasında kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun ithaline ilişkin anlaşma imzalamıştı.