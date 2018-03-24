G. Kore ve K. Kore yetkilileri 29 Mart'ta bir araya gelecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore’ye ait iki heyetin 29 Mart’ta bir araya geleceğini duyurdu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 29 Mart’ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom’da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecekler.

Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili, “Bu sabah Panmunjom’daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore’den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık” denildi.