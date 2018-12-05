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Ekonomi

G. Kore kripto para birimlerini vergilendirmeyi değerlendiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) – Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-Ki, kripto para birimleri ticaretine vergi uygulanmasının değerlendirildiğini söyledi

05 Aralık 2018 20:31

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) – Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-Ki, kripto para birimleri ticaretine vergi uygulanmasının değerlendirildiğini söyledi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nam-Ki Birlikte Demokratik Parti ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, kripto para birimleri vergilendirilmesi kararının, finans uzmanları danışmanlığıyla diğer ülkelerdeki kripto para birimleri vergilendirilmelerinin incelenmesinin ardından verileceğini söyledi.
Bakanlık açıklaması, ülke genelinde dijital para birimlerine yönelik ilgi sebebiyle oldukça büyük beklentiler oluşturan vergilendirme planlamalarının hala başlangıç aşamalarında olduğunu ve son hallerini alana dek çeşitli değişikliklere uğrayabileceğini belirtti. Söz konusu planların ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) vergilendirmesini de içerdiği vurgulanırken, vergilerin kullanıcıları volatil kripto para birimlerinin barındırdığı çeşitli risklerden koruma amacıyla uygulanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

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