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Dünya

G. Kore: K. Kore’de nükleer test sonrası depremde onlarca kişi öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Güney Kore medyasında çıkan haberlerde, Kuzey Kore’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir nükleer test sonucu meydana gelen depremde birçok binanın çöktüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü

26 Kasım 2017 18:30

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Güney Kore medyasında çıkan haberlerde, Kuzey Kore’nin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir nükleer test sonucu meydana gelen depremde birçok binanın çöktüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ileri sürüldü.
Kuzey Kore 3 Eylül tarihinde altıncı nükleer testini yapmış ve kıtalararası füze sistemine sığabilecek bir hidrojen bombasını başarıyla patlatmıştı. Patlamanın etkisiyle Kuzey Kore’nin nükleer test tesisi yakınlarındaki Punggye-ri bölgesinde iki hafif deprem olmuştu.
Japonya, Güney Kore ve ABD\'deki deprem otoriteleri bu sarsıntıların nükleer testler sonucu gerçekleşmiş olabileceği konusunda hemfikir.

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