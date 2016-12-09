G. Kore Devlet Başkanı hakkında görevden uzaklaştırma kararı

Güney Kore parlamentosunda, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınması yönünde yapılan oylamada, milletvekillerin büyük bir bölümü azil yönünde oy kullandı.

Meclis'teki önerge 56'ye karşı 234 oyla kabul edildi.

Bu, Park'ın partisi Saenuri milletvekillerinin de azil yönünde oy kullandığı anlamına geliyor.

Ülkede geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ve yüzbinlerce kişinin katıldığı sokak gösterilerinde Geun-hye'nin görevden alınması talep edilmişti.

Park'la ilgili skandal, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in hakkındaki bir dizi suçlama sonrasında ortaya çıkmıştı.

Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Choi'nin daha önce kültür ve spor etkinliklerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarını da dolandırıldığı iddia edilirken, Güney Kore yasalarına göre zanlının idam ya da müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Park, daha önce suçlamalar nedeniyle iki kez özür dilemiş ve "hakkında çıkan siyasi kriz nedeniyle üzgün olduğunu" söylemişti. Park, buna rağmen geri adım atmayı reddetmişti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Park'ın bu yolsuzluk iddialarında önemli bir rolü olduğunu vurgularken, Devlet Başkanlığı yetkilileri bunun bir "kurgu" olduğunu belirtiyor.

Meclisteki oylama, Park'ın şu an için görevden uzaklaştırıldığı anlamına gelse de kararın Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.