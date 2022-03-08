G.Ç’yi istismar edip kızgın yağla yakan Erkmen tahliye edildi

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Aralık’ta zorla evine girdiği G.Ç’nin yüzüne kızgın yağ atıp, istismar eden Mustafa Resul Erkmen bugün İskenderun 4’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.

"Anne beni yakıyorlar"

Duruşmaya G.Ç. katılmazken, sanık Erkmen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katıldı. GÇ'nin ablası, kuzeni ve İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar GÇ'ye destek olmak için adliyedeydiler. 13.45’de başlaması gereken duruşma 16.30’da görüldü. Duruşma öncesi GÇ'nin ablasıyla sohbet ettik. Adının açıklanmasını istemeyen abla, kardeşi G.Ç'nin korktuğu için gelmediğini, kardeşinin gece çığlıklarla "Anne beni yakıyorlar" diye uyandığını söyledi.

"Kardeşimi korkulara mahkûm ettiler"

Daha duruşma başlamadan G.Ç'nin ablası bu duruşmada tahliye beklediğini, ailece korku içinde yaşadıklarını "Kardeşim istismar edildi, yüzüne kızgın yağ atıldı. Savcı sanığın istismardan yargılanmasını istemedi, onu hayata bağladı, kardeşimi korkulara mahkûm ettiler" dedi.

GÇ'nin yüz ve boyun kısmında kızgın yağdan dolayı yanıklar, burnunda kırık, elmacık kemiğinde çatlama, kulağında yırtık var. GÇ'nin ablası "bedeni iyileşir de ruhundaki yaralar nasıl iyileşecek" diyor.

16.30'da başlayan dava 15 dakika sürdü. Olay gecesi GÇ'nin evinde olan kuzeni tanık olarak dinlendikten sonra sanık Mustafa Resul Erkmen SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Sanık, ilk duruşmada GÇ'ye bir şey yapmadığını, eve geldiğinde öyle bulduğunu savunmuştu. Erkmen bugünkü duruşmada G.Ç'ye şiddet uyguladığını kabul etti. Tüm kadınların 8 Mart’ını kutlayarak sözlerine başlayan Mustafa Resul Erkmen, olay günü G.Ç'nin evinden birkaç kişinin çıktığını gördükten sonra zili çaldığını, G.Ç'nin kapıyı iç çamaşırı ile açtığını iddia ederek, şöyle dedi:

"Kapıda iç çamaşırı ile gördüğümde beynim döndü; beraatımı istiyorum"

"Kuzeni de olsa gece 3.00’e kadar evli bir kadının evinde oturulur mu? Madde de vermişler. Onlar kamu düzenini bozmuyor da ben onları 155’i arayıp şikâyet ettim diye mi suçlu oluyorum. Kapıda iç çamaşırı ile gördüğümde beynim döndü. Beraatımı istiyorum."

Hâkim, Sanık Erkmen’i tahliye etti, cinsel istismara dair raporun gelmesi talebiyle davayı 15 Temmuz’a erteledi. Erkmen, kendisini tahliye eden hâkime teşekkür etti.