G-8'e özel krem hazırladım

Çok özel bir krem

"Koreografi üzerine çalışıyorum ve kafamda küçük birplan yaptım. Önce Berlusconi'ye selam vereceğim. Daha çok Obama'nın gözlerinin içine bakarak dans etmeyi planlıyorum. Sonra da Sarkozy'nin yanına gideceğim. "Zirvede giyeceği kostümü henüz hazırlamadığını söyleyen ünlü oryantal, "Ama gerdanıma süreceğim krem hazır. Bu krem çok özel... Biri bana dokunduğunda, para yapıştırdığında o koku uzun süre ellerinden gitmiyor" dedi.