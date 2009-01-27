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G-8'e özel krem hazırladım

Nuran Sultan, İtalya Başbakanı Berlusconi önderliğindeki G8 Zirvesi'nde dans etmeye hazırlanıyor.

27 Ocak 2009 02:00

İtalya Başbakanı Berlusconi önderliğindeki G8 Zirvesi'nde dans etmeye hazırlanan Nuran Sultan, "Dansımla ilgili kafamda küçük bir plan yaptım" dedi. 'Orada Neler Oluyor' programına konuk olan Nuran Sultan; ABD Başkanı Obama'yı çok çekici bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

Çok özel bir krem

"Koreografi üzerine çalışıyorum ve kafamda küçük birplan yaptım. Önce Berlusconi'ye selam vereceğim. Daha çok Obama'nın gözlerinin içine bakarak dans etmeyi planlıyorum. Sonra da Sarkozy'nin yanına gideceğim. "Zirvede giyeceği kostümü henüz hazırlamadığını söyleyen ünlü oryantal, "Ama gerdanıma süreceğim krem hazır. Bu krem çok özel... Biri bana dokunduğunda, para yapıştırdığında o koku uzun süre ellerinden gitmiyor" dedi.

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