G7 ülkelerinin sağlık bakanları, Omicron varyantını görüşmek üzere toplanacak

G7 ülkelerinin sağlık bakanları, bugün Koronavirüs'ün Omicron varyantını görüşmek üzere toplantı yapacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Omicron üzerine gerçekleşecek toplantının çağrısını Britanya yaptı. Britanya'da da pek çok ülke gibi Omicron varyantı görülmüştü.

Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. Varyantın yayılımını durdurmak isteyen ülkeler, seyahat ksııtlamalarını yeniden yürürlüğe soktu. İsrail, 14 gün boyunca tüm ülkelerden geleceklere kapıları kapattı.

Öte yandan Güney Afrika lideri Cyril Ramaphose, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını istedi ve "Ekonomilerimize daha fazla zarar gelmemeli" dedi.