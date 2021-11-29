G7 ülkeleri sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı "acil eylem" çağrısı

G7 ülkelerinin sağlık bakanları, bugün Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantını görüşmek üzere toplandı. Yapılan ortak açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Covid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır." denildi.

İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, Koronavirüsün Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Covid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

"Aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul edildi"

Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.