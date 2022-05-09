G7 ülkeleri, Rus petrolü kullanmayı bırakacaklarını taahhüt etti

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Beyaz Saray, dünyanın en varlıklı 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin kademeli olarak Rus petrolünü kullanmayı bırakmayı veya ithalatını yasaklamayı taahhüt ettiğini söyledi.

Biden yönetiminin pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu karar, Putin'in ekonomisinin atardamarını vuracak ve savaşı sürdürmek için ihtiyacı olan geliri almasını engelleyecek" denildi.

Açıklamada hangi G7 ülkesinin (ABD, Almanya, Britanya, Fransa, Kanada, İtalya, Japonya) ne taahhütte bulunduğuna dair detay sunulmadı.

G7 liderleri pazar günü video bağlantı ile yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski de katıldı.

Batı ülkeleri şu ana kadar Rusya'ya enerji ambargosu konusunda ortak bir duruş sergilemekte zorlandı. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya petrol ambargosu konusunda hafta sonu yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlayamadı.