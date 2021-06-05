G7 ülkeleri, çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama kararı aldı

T24 Dış Haberler

G7 grubu, çok uluslu şirketlere uygulanacak vergi konusunda "tarihi" bir anlaşmaya vardı.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin maliye bakanları Londra'daki zirvede bu şirketlere en az yüzde 15 vergi uygulama konusunda mutabık kaldı.

Karardan etkilenecek şirketler arasında Amazon ve Google gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

BBC, karar doğrultusunda hükümetlere Koronavirüs pandemisi sırasında oluşan borçları ödemeleri için milyarlarca dolar akacağını söyledi.

Karar, gelecek ay düzenlenecek G20 zirvesinde, gruptaki diğer ülkelerin de kabul etmesi için gündeme gelebilir.