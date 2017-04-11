G-7 Rusya'ya yeni yaptırımları görüşüyor

İtalya'nın Lucca kentinde düzenlenen toplantının ikinci gününde, G-7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a verdiği destek nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunu ele alacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'deki askeri operasyonların başında bulunan Rus ve Suriyeli üst düzey isimlerin yaptırım listesine alınabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna'da yaşananlar nedeniyle bir çok Rus yetkiliyi ve Rus şirketini zaten yaptırım listesinde tutuyor.

Eğer kabul edilirse, Moskova Suriye'deki askeri faaliyetleri nedeniyle ilk kez yaptırıma maruz kalmış olacak.

G-7 görüşmelerini Lucca'da takip eden BBC muhabiri James Robbins, geniş kapsamlı yaptırımlara Almanya ve İtalya gibi G-7 üyesi ülkelerin karşı çıkabileceğini söylüyor.

Bugün Rusya'ya karşı herhangi bir adım atılıp atılmayacağı konusunda en önemli belirleyici ise ABD'nin tutumu olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Lucca'daki G-7 görüşmelerinin hemen ardından Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ancak Tillerson Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le değil, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, " "Suriye'nin yakıt ve mühimmat depolarını, hava savunma kabiliyetini ve savaş uçaklarının yüzde 20'sini yok ettik veya hasar verdik" demişti.

Rusya ise kimyasal silah saldırısı iddialarını reddediyor.

Moskova, Han Şeyhun kasabasında Suriye ordusunun geöen hafta bir hava operasyonu gerçekleştirdiğini, ancak kimyasal silah kullanılmadığını ifade savunuyor. Kremlin'den yapılan açıklamalarda, hava operasyonu sırasında silahlı muhaliflere ait zehirli gazların bulunduğu bir deponun vurulduğu, bunun sonucunda da sinir gazının açığa çıktığı iddia ediliyor.

Rusya ve Suriye hükümetinin bir diğer müttefiki İran, ABD'nin geçen hafta düzenlediği operasyona benzer bir adım atması durumunda karşılık verileceğini söylemişti.