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Dünya

G7: Rusya'nın geçici işgalini tanımıyoruz; Kırım Ukrayna'dır

18 Mart 2021 15:26

T24 Dış Haberler

Dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerden oluşan G7, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından 7 yıl sonra ilhakı tanımayacağını açıkladı. 

G7'den yapılan açıklamada, "Oy birliğiyle Rusya'nın Otonom Kırım Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini geçici işgalini kınıyoruz. Rusya'nın bunu meşru gösterme girişimlerini tanımıyoruz, tanımayacağız" denildi.

G7 ayrıca Moskova'ya uluslararası yükümlülüklerine uyma, uluslararası gözlemcilere Kırım'a girme izni verme ve haksız yere tutuklananları serbest bırakma çağrısında bulundu. 

Açıklamada, "Kırım Ukrayna'dır" ifadeleri de yer aldı. 

G7 ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşuyor.

kırımrusyag7
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