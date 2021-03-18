G7: Rusya'nın geçici işgalini tanımıyoruz; Kırım Ukrayna'dır

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Dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerden oluşan G7, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından 7 yıl sonra ilhakı tanımayacağını açıkladı.

G7'den yapılan açıklamada, "Oy birliğiyle Rusya'nın Otonom Kırım Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini geçici işgalini kınıyoruz. Rusya'nın bunu meşru gösterme girişimlerini tanımıyoruz, tanımayacağız" denildi.

G7 ayrıca Moskova'ya uluslararası yükümlülüklerine uyma, uluslararası gözlemcilere Kırım'a girme izni verme ve haksız yere tutuklananları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Kırım Ukrayna'dır" ifadeleri de yer aldı.

G7 ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşuyor.