G-7 maliye bakanları Quebec'te bir araya geliyor, gündem ticaret savaşı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran (DHA) – Dünyanın en zengin yedi ekonomisinin maliye bakanları bugün Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen \"G-7 Ekonomi Zirvesi\"nde bir araya geliyor.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık ekonomilerinin maliye bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirvede en önemli gündem maddesi, ABD’nin kendisi dışında tüm G-7 ülkelerini vuran çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergileri ve yol açabileceği ticaret savaşları.

Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika şimdiden ABD ürünlerine karşı yaptırım uygulamaya başladı. Bu da birçok ekonomistin topyekün bir ticaret savaşına dair endişelerinin artmasına yol açıyor.

CNBC’deki habere göre High Frequency Economics’in yayınladığı bir araştırma notunda uzmanlar belirsizliğin ortadan kalkmayacağını fakat ticaret savaşına dair gelişmelerin küresel büyümeye çok büyük bir olumsuz etkisi olmayacağını öne sürüyor ve “Biz topyekün bir ticaret savaşından kaçınılacağını farzediyoruz” diyor.

Öte yandan G-7 zirvesine katılacak liderler ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri için hayli sert yorumlar yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau açık bir şekilde Trump’ın gümrük vergilerini “hakaret niteliğinde” ve “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gümrük vergilerini “korkunç” olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD’nin ticaret partnerlerini suçlamaya devam ediyor ve Trump’ın geri adım atmayacağı konusunda ısrarcı.

Trump’ın ticaret tehditleri J.P. Morgan’a göre şimdiden piyasalarda 1 trilyon dolar hisse piyasa değerine mal oldu. Dünya Bankası da gümrük vergilerinin küresel ticaret hacmini 2008 krizi dönemindeki seviyelere çekebileceği konusunda uyarı yaptı.